Sakarya’da dev fuhuş operasyonu: 61 yabancı uyruklu kadın yakalandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 300 polisin katılımıyla dev fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. Adresleri basan polis ekipleri 49 Özbek, 8 Azeri ve 4 Türkmen olmak üzere toplam 61 yabancı uyruklu kadını yakaladı. Kadınlara fuhuş yaptıran ve yer temin ettiği tespit edilen 5 şahıs ise tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 12:51
Sakarya’da dev fuhuş operasyonu: 61 yabancı uyruklu kadın yakalandı
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fuhuşa aracılık ve yer temini suçu çerçevesinde yürütülen ve 300 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı ve yer temin ettiği tespit edilen 5’i erkek 1’i Özbek uyruklu kadın olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalandı. 

Gece saatlerinde adreslere tek tek düzenlenen operasyonlarda 49 Özbek, 8 Azeri ve 4 Türkmen uyruklu olmak üzere toplam 61 yabancı uyruklu kadın da yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 84 adet fişek, 7 dolu kartuş, 1 aranan şahıs ve yüklü miktarda para ele geçirildi. 

Yakalanan kadınların ise sınır dışı işlemlerine başlatıldı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden N.A. (66), C.B. (57), C.Ç.K. (35), İ.K. (33) ve Z.K. (31) isimli toplam 5 şahıs tutuklandı. E.D. (45) hakkında da adli kontrol tedbiri kararı verildi.


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