Akşener’in ‘fuhuş oteli’ iddialarında ismi geçiyordu: Adnan Beker’den yanıt geldi

Yayınlanma: 22.11.2023 - 11:51

Güncelleme: 22.11.2023 - 11:51

İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker istifasına ilişkin iddialara yanıt verdi.

Gazete Pencere’nin haberine göre Beker, ‘Akşener’in fuhuş oteli sahibi emniyet müdürü iddiasını ortaya atma zamanlaması ile Beker’in istifası arasında bağlantı var’ iddialarına ilişkin adı geçen Emniyet Müdürü K.Ö.’yü tanımadığını, aralarında da bir alışveriş olmadığını söyledi. Beker İYİ Parti’den istifasını benzer iddialardan duyduğu rahatsızlığa bağladı.

DARP İDDİALARINA YANIT

Beker sadece Akşener’in açıklamalarıyla değil, oğlu ve yeğeninin iki kadını darp iddiası ile de gündeme gelmişti.

Beker olayın bir buçuk yıl önce meydana geldiğini, oğlunun olayla bir ilgisinin olmadığını söyledi.

Yeğeni ile fotoğrafları yayınlanan kadınların kavga ettiklerini ancak kavganın karakola yansımadığını, olay meydana geldiğinde kendisinin de milletvekili olmadığını anlattı.

Söz konusu iddiaların yer aldığı haberde darp edilmiş halde karakola giden iki kadının saldırganlardan şikayetçi oldukları ancak şikayetin işleme konulmadığı, ifadeyi alan polisin de tayinin çıktığı öne sürülmüştü.

TECAVÜZ İDDİASINI YALANLADI

Beker, olayda tecavüz iddiasının bulunmadığını söyledi. Beker fotoğrafların resmi bir dosyada bulunmadığını, gençlerin birbirlerine attıkları mesajlardan alındığını iddia etti.

Hakkında son dönemde artan iddiaları İYİ Parti’den istifasına ve AKP ya da MHP’ye geçecek olmasına bağlayan Beker, haberde yer alan genç kadınların da tecavüz iddiasını yalanladıklarını, savcılığa da suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.