Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan imam öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde devrilerek, alev alan traktörün altında kalan cami imamı Mehmet Küt, yaşamını yitirdi.

DHA
29 Kasım 2022 Salı, 15:34
Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan imam öldü
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Feci kaza, öğle saatlerinde Kahraman Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Rasimpaşa Mahallesi Meskenler Camisi'nde imam olduğu belirtilen Mehmet Küt'ün traktörü, kontrolünden çıkarak devrildi ardından alev aldı.

KURTARILAMADI

İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Sağlık ekipleri ise traktörün altında kalan Küt'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet Küt'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. 

Sakarya Müftüsü Hasan Başiş, "Yaşanan vahim olay sonrası çok değerli imamımız olan Mehmet Küt'ü kaybettik. Allah rahmet eylesin. Geride kalan yakınlarına sabrılar ihsan eylesin" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


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