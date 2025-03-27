Sakarya'da elektrik akımına kapılan genç, 2 metre yükseklikten düştü!
Akyazı ilçesinde elektrik akımına kapılıp 2 metre yükseklikten düşen 18 yaşındaki Muhammed A., yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde elektrik akımına kapılan Muhammed A. (18), savrularak 2 metre yükseklikten düştü. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed A. daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Muhammed A.'nın durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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