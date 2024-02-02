Sakarya'da erkek vahşeti: Dansözlüğü bırakmasını istediği sevgilisini öldürdü!

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Ümit D. (40), işi bırakmasını istediği eğlence mekanında dansözlük yapan sevgilisi Sevda T.’yi (30), olumsuz yanıt alınca tabancayla vurarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 15:35
Sakarya'da erkek vahşeti: Dansözlüğü bırakmasını istediği sevgilisini öldürdü!
Abone Ol google-news

Editör notu: Cinayet faili erkeğin ismi ve fotoğrafı, haberi servis eden Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından gizlenmiştir.

Serdivan ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi’nde, sabah saatlerinde bir eğlence mekanında dansözlük yapan Sevda T.’nin evine giden Ümit D., ondan işi bırakmasını istedi.

TABANCAYLA KATLETTİ

Sevda T. olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit D., tabancayla Sevda T.'yi vurup öldürdü.

Ümit D., daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Ümit D.’nin ifadesi doğrultusuna eve giden polis ekipleri, Sevda T.’nin cansız bedenini buldu. Daha önce yaşadığı evlilikten 1 çocuğu olan Sevda T.’nin cenazesi otopsi için morga götürüldü.

PİŞKİN SAVUNMA!

Emniyet'teki ifadesinde, "İşi bırakmasını istiyordum. Ancak o kabul etmedi. Olay sırasında da alkollü olması nedeniyle ağır konuştu" dediği belirtilen Ümit D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


İlgili Haberler

CHP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Azize Çeroğlu kimdir? Azize Çeroğlu kaç yaşında, nereli?

CHP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Azize Çeroğlu kimdir? Azize Çeroğlu kaç yaşında, nereli?
Sakarya'da kar nedeniyle kapanan 32 grup yolu ulaşıma açıldı

Sakarya'da kar nedeniyle kapanan 32 grup yolu ulaşıma açıldı
Sakarya'da dolandırıcılık operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Sakarya'da dolandırıcılık operasyonu: 4 zanlı tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon