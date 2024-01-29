Sakarya'da kar nedeniyle kapanan 32 grup yolu ulaşıma açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, kar yağışı nedeniyle kapanan 32 grup yolunu ulaşıma açtığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 16:49
Sakarya'da kar nedeniyle kapanan 32 grup yolu ulaşıma açıldı
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Belediyeden yapılan açıklamada, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı bünyesindeki karla mücadele ekiplerinin, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına karşı önlemlerini aldığı belirtildi.

Yağışın gece saatlerinde etkisini artırmasıyla 24 saat nöbet sistemine geçildiği aktarılan açıklamada, "Yaklaşık 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışının günlük hayatı etkilediği ve kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı 32 mahallede ilk andan itibaren çalışma başladı. Verilen ilk rapora göre Taraklı, Akyazı, Geyve, Hendek ve Kocaali ilçelerinde tuzlama ve kar küreme çalışmaları gece saatlerinden bu yana aralıksız devam etti" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ekiplerin kritik noktalarda yolların açık kalmasını ve buzlanmanın önüne geçilmesini sağlamak amacıyla yoğun çaba sarf ettiği anlatılarak, son 24 saatte yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan 32 mahallenin grup yolunun açıldığı kaydedildi.

 


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