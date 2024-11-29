Sakarya'da feci kaza... Baba ile oğluna çarpıp kaçtı!

Sapanca ilçesinde kamyonet ile çarpışan triportörün sürücüsü Feyzi Cahanker hayatını kaybetti, oğlu Engin Cahanker ağır yaralandı. Kazanın ardından koşarak kaçan kamyonet sürücüsü aranıyor.

Sakarya'da feci kaza... Baba ile oğluna çarpıp kaçtı!
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DHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 14:27

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Yanık Mahallesi İzmit Caddesi’nde öğle saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün adı öğrenilemeyen 54 HU 109 plakalı kamyonet ile Feyzi Cahanker (78) yönetimindeki 54 EG 109 plakalı triportör çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Feyzi Cahanker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan oğlu Engin Cahanker (39) ise, ambulansla Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Feyzi Cahanker’in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Baba ve oğlunun kağıt toplayıcılık yaparak geçimlerini sağladıkları öğrenildi.

Polis, kaza sonrası koşarak kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #cansız beden #Kamyonet #kaza #sakarya

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