Sakarya’da feci kaza: Otomobil yaya geçidinde anne ve iki çocuğuna çarptı
Sakarya’nın Erenler ilçesi D-650 kara yolunda bir otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen anne ve iki küçük çocuğuna çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. O esnada yaya geçidinden geçmekte olan başka bir kadın ile iki çocuk da kazadan kıl payı kurtuldu.
Kaza, D-650 kara yolu Erenler istikameti Küpçüler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen anne, biri bebek arabasında diğeri yaya şekilde olan iki çocuğu ile birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada K.M. isimli kadın sürücü kontrolündeki 54 AGG 322 plakalı Volkswagen marka otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan anne ve iki çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan anne ve çocukları yaralandı. Kazayı görerek bölgeye yardım için koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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