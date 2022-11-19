Sakarya'da feci kaza! Scooterli genç kız trenin altında can verdi

19 Kasım 2022 Cumartesi, 23:04

Olay akşam saatlerinde Donatım geçidi mevkisinde meydana geldi.

Scooter kullanan Hacer Ölmez, Gebze - Adapazarı arasında sefer yapan Ada Ekspresi treninin hemzemin geçide yaklaştığı sırada kapanan bariyerlerin altından karşıya geçmeye çalıştı. İddiaya göre kulaklık takılı olduğu için trenin kornasını duyamayan Ölmez, trenin altında kaldı.

Çevredeki yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede trenin altında kalan genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Korkunç olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, tren seferleri de durduruldu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hacer Ölmez'in cansız bedeni cenaze aracı ile Sakarya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölmez'in kızın kullandığı elektrikli Scooter ise polis ekiplerince olay yerinden götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.