Scooter yasağını ön ödemeli banka kartlarıyla aşıyorlar

07 Kasım 2022 Pazartesi, 10:35

Scooter'lar son aylarda sık sık kazalarla gündem oluyor. Kazaların önüne geçmek için yönetmelikler hazırlanıp, yeni düzenlemeler yapılsa da, özellikle 15 yaş altı scooter kullanıcıları, kuralları ihlal etmek için farklı yollar buluyor.

Scooter'lara getirilen 15 yaş sınırının, marketlerde de satılan ön ödemeli banka kartlarıyla aşıldığı ortaya çıktı.

"BANKADAN DEĞİL MARKETTEN ALDIM"

15 yaşında olduğunu söyleyen bir çocuk, "Bankadan değil, marketten ön ödemeli kart aldım. Evde kayıt yaptım. 70 TL yükleyip 3 saat sürebiliyorsunuz. 15 yaşından küçük olanlar da benim gibi, başkalarının üzerine kayıt yapıp, skuter kullanıyor" dedi. Yine 15 yaşında olduğunu belirten bir diğer genç skuter kullanıcısı ise, "Marketten kart aldım, para yükledim. O kartla uygulamaya girdim. 15 yaşından küçükler ailesinin kart bilgilerini girerek kullanıyor. Çevremde 15 yaş altında bir çok çocuk bu şekilde skuter kullanıyor" diye konuştu.