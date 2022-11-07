Scooter yasağını ön ödemeli banka kartlarıyla aşıyorlar
Scooter kazalarını önlemek amacıyla, kullanıcılar için getirilen 15 yaş sınırının, ön ödemeli kartlarla aşıldığı ortaya çıktı. Marketlerde de satılan bankalara ait ön ödemeli kartlarla uygulamaya kayıt yaptıran 15 yaşın altındakiler, scooter kullanabiliyor. 15 yaşında bir çocuk, "Marketten alıp evde kayıt oldum. 70 TL yükleyip 3 saat boyunca sürebiliyorsunuz. Çevremde 15 yaş altındaki bir çok çocuk bu yöntemle skuter kullanıyor" dedi.
Scooter'lar son aylarda sık sık kazalarla gündem oluyor. Kazaların önüne geçmek için yönetmelikler hazırlanıp, yeni düzenlemeler yapılsa da, özellikle 15 yaş altı scooter kullanıcıları, kuralları ihlal etmek için farklı yollar buluyor.
Scooter'lara getirilen 15 yaş sınırının, marketlerde de satılan ön ödemeli banka kartlarıyla aşıldığı ortaya çıktı.
"BANKADAN DEĞİL MARKETTEN ALDIM"
15 yaşında olduğunu söyleyen bir çocuk, "Bankadan değil, marketten ön ödemeli kart aldım. Evde kayıt yaptım. 70 TL yükleyip 3 saat sürebiliyorsunuz. 15 yaşından küçük olanlar da benim gibi, başkalarının üzerine kayıt yapıp, skuter kullanıyor" dedi. Yine 15 yaşında olduğunu belirten bir diğer genç skuter kullanıcısı ise, "Marketten kart aldım, para yükledim. O kartla uygulamaya girdim. 15 yaşından küçükler ailesinin kart bilgilerini girerek kullanıyor. Çevremde 15 yaş altında bir çok çocuk bu şekilde skuter kullanıyor" diye konuştu.
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