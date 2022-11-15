Sakarya'da FETÖ sanığı 3 dernek üyesine hapis cezası
Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne ilişkin davada (FETÖ) kapatılan Akide Geyve Eğitim ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği üyesi 3 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıkların bazıları ile avukatları katıldı.
Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 sanığın hapisle cezalandırılmasını, 22 sanığın ise beraatini talep etti.
Söz verilen sanıklar, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini, mahkumiyete yönelik mütalaaya katılmadıklarını belirterek, beraatlerini istedi.
Söz alan sanık müdafileri de cumhuriyet savcısının mahkumiyete yönelik mütalaasına katılmadıklarını, suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını düşündüklerini dile getirerek, müvekkillerinin beraatlerini, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hususların kullanılmasını ve imza şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 sanığın 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, 25 sanığın ise beraatine hükmetti.
Heyet, yargılama esnasında vefat eden bir sanığın davasının düşürülmesine ve sanıklar hakkında imza şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.
İDDİANAME
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, kapatılan Akide Geyve Eğitim ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği üyesi 29 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
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