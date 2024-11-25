Sakarya'da hareketli gece: Eve pompalı tüfekli saldırı düzenlendi!

Yayınlanma: 25.11.2024 - 12:33

Güncelleme: 25.11.2024 - 12:34

Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Altıntaş Sokak’ta dün gece F.B.’ye ait 2 katlı evin alt katına kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Tüfekten çıkan saçmalar evin camlarını kırarken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

KAÇAN KİŞİ ARANIYOR

Evde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.