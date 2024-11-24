Sakarya'da faciadan dönüldü... Kontrolden çıkan kamyon, eve daldı
Serdivan ilçesinde rampa aşağı inerken yağmur nedeniyle kontrolden çıkan kamyon eve girdi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Beşköprü Mahallesi Nezih Sokak'ta saat 14.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; İ.T. idaresindeki kamyon rampa aşağı inerken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerleri aştıktan sonra Sefer Doğan'a ait 2 katlı evin duvarına çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza sırasında diğer odada bulunan Sefer Doğan’ın eşi, büyük korku yaşadı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü İ.T. olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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