Aydın'da iş cinayeti: 64 yaşındaki işçi boya yaparken düşüp öldü!

Aydın'ın Söke ilçesinde, boya yaparken 5. kattan düşen 64 yaşındaki işçi, hastanede hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 16:54
Aydın'da iş cinayeti: 64 yaşındaki işçi boya yaparken düşüp öldü!
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Alınan bilgiye göre, Yenicami Mahallesi'ndeki otelin 5. katında boya yapan Kemal Katırcılar (64), dengesini kaybederek yere düştü.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Katırcılar, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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