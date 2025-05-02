Zonguldak'ta iş cinayeti: 3 gün önce başladığı iş yerinde elektrik akımına kapılarak öldü

Yayınlanma: 02.05.2025 - 17:06

Güncelleme: 02.05.2025 - 17:09

Ereğli ilçesi Kışla Mahallesi'nde gece saatlerinde unlu mamuller imalathanesinde çalışan Emrah Özmen, elektrik akımına kapıldı.

KURTARILAMADI

Mesai arkadaşlarının durumu fark etmesi ile ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Özmen, kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi M.Ö., gözaltına alındı.

Evli olan Özmen'in 3 gün önce işbaşı yaptığı, cenazesinin yarın öğle vakti Ortaköy köyünde toprağa verileceği öğrenildi.