Sakarya'da kaçak avlanan kişiye para cezası
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kaçak avlanan kişiye 48 bin 250 lira ceza uygulandı.
Jandarma ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında 1 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.
Ekipler, S.T'ye 'Kara avcılığı kanununa muhalefet' suçundan 48 bin 250 idari pazar cezası kesti.
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince koruma altına alınan 4 yeşilbaş ördek ise Arifiye ilçesindeki Gölya Tabiat Parkı'na teslim edildi.
Etiketler: #sakarya #kaçak avlanma #para cezası
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