Sakarya'da kaçak avlanan kişiye para cezası

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kaçak avlanan kişiye 48 bin 250 lira ceza uygulandı.

Sakarya'da kaçak avlanan kişiye para cezası
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AA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 17:41

Jandarma ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında 1 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Ekipler, S.T'ye 'Kara avcılığı kanununa muhalefet' suçundan 48 bin 250 idari pazar cezası kesti.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince koruma altına alınan 4 yeşilbaş ördek ise Arifiye ilçesindeki Gölya Tabiat Parkı'na teslim edildi.


Etiketler: #sakarya #kaçak avlanma #para cezası

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