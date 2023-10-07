Sakarya'da kadın cinayeti! İki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti...
Sakarya'da evli olduğu İ.A. isimli erkek tarafından silahla vurulan Tansu A., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Camili Mahallesi'nde evli olduğu İ.A. tarafından yanındaki B.T. ile silahla yaralanan Tansu A, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Yaralı B.T'nin ise tedavisi devam ediyor.
Camili Mahallesi'ndeki mezarlık yakınlarında 5 Ekim'de, İ.A. (36) Tansu A. ile yanındaki B.T'ye (35) henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etmiş, iki yaralı hastaneye kaldırılmıştı.
Polis merkezine giderek teslim olan İ.A. hakimlikçe tutuklanmıştı.
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