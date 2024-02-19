Sakarya'da kan donduran cinayet: Yatağa bağlı babasının gözü önünde komşusu tarafından öldürüldü!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 65 yaşındaki şahıs, yüksek ses sebebiyle tartıştığı komşusunu yatağa bağlı babasının gözleri önünde silahla vurarak öldürdü.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 20:59
Sakarya'da kan donduran cinayet: Yatağa bağlı babasının gözü önünde komşusu tarafından öldürüldü!
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Konuralp Mahallesi 2034. Sokak’ta, A.Y. (65) ile komşusu arasında yüksek ses yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmada A.Y., elindeki silahla komşusu Bahattin Demir’i yatağa bağlı babasının gözleri önünde silahla vurdu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.


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