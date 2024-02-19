Sakarya'da minibüs devrildi: 4 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:26
Sakarya'da minibüs devrildi: 4 yaralı
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Adapazarı-Kaynarca yolu Emirdağ Mezarlığı mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Ş.T, çocuklar H.T. ve Y.T yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.


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