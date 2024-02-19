Sakarya'da minibüs devrildi: 4 yaralı

Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:26

Güncelleme: 19.02.2024 - 16:26

Adapazarı-Kaynarca yolu Emirdağ Mezarlığı mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Ş.T, çocuklar H.T. ve Y.T yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.