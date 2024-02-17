Sakarya’da korkutan market yangını!

Hendek ilçesinde bulunan bir marketin deposunda çıkan ve paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 12:07
Sakarya’da korkutan market yangını!
Abone Ol google-news

Sakarya’nın Hendek ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi Remzi Efendi Caddesi üzerinde bulunun bir marketin depo kısmında gece saatlerinde yangın çıktı.

Marketin deposundan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Göz Atın
Kadıköy'de 10 katlı binada yangın: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kadıköy'de 10 katlı binada yangın: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Sahte oto yedek parça üreten depoya baskın!

Sahte oto yedek parça üreten depoya baskın!

İNCELEME BAŞLATILDI!

Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucunda yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Depoda bulunan malzemelerin bir kısmının hasar aldığı yangına ilişkin inceleme başlatıldı.


depo haberleri duman haberleri Market haberleri sakarya haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Karaman’da evde çıkan yangında kedilerini kurtarıp dışarıya çıktılar

Karaman’da evde çıkan yangında kedilerini kurtarıp dışarıya çıktılar
Apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
Arnavutköy’de korkutan fabrika yangını!

Arnavutköy’de korkutan fabrika yangını!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Demirtaş 'hazır olun' diyerek uyardı! O tarihi işaret etti

Özgür Demirtaş 'hazır olun' diyerek uyardı! O tarihi işaret etti
15. yüzyıl eserlerinden… Gazi Mihal Hamamı’nın restorasyonuna başlandı!

15. yüzyıl eserlerinden… Gazi Mihal Hamamı’nın restorasyonuna başlandı!
Son dakika... Erdoğan aynı sopayı yine salladı: 'Bu kardeşiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı?'

Son dakika... Erdoğan aynı sopayı yine salladı: 'Bu kardeşiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı?'
Kim Kardashian’dan eski kocası Kanye West’in karısına uyarı!

Kim Kardashian’dan eski kocası Kanye West’in karısına uyarı!
Ortak aday çağrısı: Sancaktepe AKP'ye bırakılamaz

Ortak aday çağrısı: Sancaktepe AKP'ye bırakılamaz
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 80 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 80 bin liraya yükseldi
Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız

Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız
Kargo gemisinin batmadan önceki son görüntüsü! ”Gemi batıyor…”

Kargo gemisinin batmadan önceki son görüntüsü! ”Gemi batıyor…”