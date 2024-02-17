Sakarya’da korkutan market yangını!
Hendek ilçesinde bulunan bir marketin deposunda çıkan ve paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya’nın Hendek ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi Remzi Efendi Caddesi üzerinde bulunun bir marketin depo kısmında gece saatlerinde yangın çıktı.
Marketin deposundan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Göz Atın
İNCELEME BAŞLATILDI!
Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucunda yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Depoda bulunan malzemelerin bir kısmının hasar aldığı yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC Araştırma son 'Hatay' anketini paylaştı
- İliç Belediye Başkanı'ndan 'maden faciası' açıklaması
- Erkan Baş, belediye başkan adayı oldu!
- Hami Mandıralı'dan Abdülkadir Ömür'e tepki
- '9 ilimiz ve 3 ülke tehlikede'
- Cumhur'un Mansur Yavaş planı!
- Gözaltına alınan yaşam savunucusu o detayı açıkladı!
- 'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ı üzecek anket
- 'Biz yoksak doğalgaz yok'
- İliç maden faciasında yeni gelişme!