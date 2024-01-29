Giresun ve Rize'de 36 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Giresun ve Rize'de hafta sonu etkili olan kar nedeniyle 36 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

AA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 10:53
Giresun ve Rize'de 36 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor
Abone Ol google-news

Giresun İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerden Dereli'de 7, Espiye'de 3, Yağlıdere'de 3 olmak üzere 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

RİZE

Rize'de ise ilçelerden İkizdere'de 16, Çamlıhemşin'de 7 olmak üzere 23 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinin 13 personeli, 6 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri, Ayder Yaylası ve Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımın aksamaması için tuzlama çalışması yapıyor.


giresun haberleri Rize haberleri Kar haberleri köy haberleri Ulaşım haberleri

İlgili Haberler

Şırnak ve Siirt'te 15 yerleşim yerine ulaşım yok

Şırnak ve Siirt'te 15 yerleşim yerine ulaşım yok
Çığ düşmüştü... Köy yolu ulaşıma açıldı

Çığ düşmüştü... Köy yolu ulaşıma açıldı
Şırnak, Siirt ve Bingöl'de 131 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Şırnak, Siirt ve Bingöl'de 131 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

En Çok Okunan Haberler