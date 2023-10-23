Sakarya’da kontrolden çıkan patpat devrildi: 5’i çocuk 8 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 5’i çocuk olmak üzere 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 23.10.2023 - 07:18
Sakarya’da kontrolden çıkan patpat devrildi: 5’i çocuk 8 yaralı
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Sakarya'da Sarıdede Mahallesi Ekrem Günay Caddesi’nde A.K. idaresindeki patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.

5'İ ÇOCUK ÇOK SAYIDA YARALI VAR!

Meydana gelen kazada 5’i çocuk toplam 8 kişi hafif şekilde yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları tedbir gayesiyle hastaneye sevk etti.


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