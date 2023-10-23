Sakarya’da kontrolden çıkan patpat devrildi: 5’i çocuk 8 yaralı

Yayınlanma: 23.10.2023 - 07:18

Güncelleme: 23.10.2023 - 07:56

Sakarya'da Sarıdede Mahallesi Ekrem Günay Caddesi’nde A.K. idaresindeki patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.

5'İ ÇOCUK ÇOK SAYIDA YARALI VAR!

Meydana gelen kazada 5’i çocuk toplam 8 kişi hafif şekilde yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları tedbir gayesiyle hastaneye sevk etti.



