Sakarya’da kontrolden çıkan patpat devrildi: 5’i çocuk 8 yaralı
Sakarya’nın Hendek ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 5’i çocuk olmak üzere 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Sakarya'da Sarıdede Mahallesi Ekrem Günay Caddesi’nde A.K. idaresindeki patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.
5'İ ÇOCUK ÇOK SAYIDA YARALI VAR!
Meydana gelen kazada 5’i çocuk toplam 8 kişi hafif şekilde yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları tedbir gayesiyle hastaneye sevk etti.
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