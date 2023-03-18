Sakarya’da korkutan kaza: Kanala uçan araç suya gömüldü

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 13:44

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 13:44

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan Kırktepe Köprüsü’nde kaza meydana geldi. İddialara göre, Kemal Ö. idaresindeki otomobil, yağışın da etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıktı. Önce köprü kenarındaki boruya çarpan otomobil daha sonrasında Roçkan Kanalına uçtu.

Araç tamamen suya gömülürken, kazayı gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde araç içerisinde bulunan sürücü Kemal Ö. ile beraberindeki Rukiye Ö. boğulmaktan son anda kurtarıldı.

İki yaralı, sağlık ekiplerince bölgede yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tamamen suya gömülen aracın çıkartılması için ise çalışma başlatıldı.