Sakarya’da korkutan kaza: Kanala uçan araç suya gömüldü

Sakarya’da yağışın etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kanala uçtu. Tamamen suya gömülen araç içerisindeki iki kişi, olay yerine gelen ekiplerin ve yurttaşların yardımı ile boğulmaktan son anda kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 13:44
Sakarya’da korkutan kaza: Kanala uçan araç suya gömüldü
Abone Ol google-news

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan Kırktepe Köprüsü’nde kaza meydana geldi. İddialara göre, Kemal Ö. idaresindeki otomobil, yağışın da etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıktı. Önce köprü kenarındaki boruya çarpan otomobil daha sonrasında Roçkan Kanalına uçtu.

Araç tamamen suya gömülürken, kazayı gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde araç içerisinde bulunan sürücü Kemal Ö. ile beraberindeki Rukiye Ö. boğulmaktan son anda kurtarıldı.

İki yaralı, sağlık ekiplerince bölgede yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tamamen suya gömülen aracın çıkartılması için ise çalışma başlatıldı.


sakarya araç otomobil kanal

İlgili Haberler

Malatya'da feci kaza: 2’si ağır 9 yaralı

Malatya'da feci kaza: 2’si ağır 9 yaralı
Silahla vuruldu, hastaneye giderken kaza yaptı

Silahla vuruldu, hastaneye giderken kaza yaptı
Meclis Amasra Maden Kazası Raporu: 'Tali havalandırma yetersizdi, gerekli önlemler alınmadı'

Meclis Amasra Maden Kazası Raporu: 'Tali havalandırma yetersizdi, gerekli önlemler alınmadı'

En Çok Okunan Haberler