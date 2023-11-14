Sakarya'da mide bulandıran olay: Ispanak yemeği yerken fareyi ısırdı!

Yayınlanma: 14.11.2023 - 21:45

Güncelleme: 14.11.2023 - 21:45

Sakarya Medyabar'ın haberine göre, olay kentteki bir fabrikada meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir işçi, yemekhanede yoğurtlu ıspanak yemeğini yerken, tabağa daldırdığı kaşığı ağzına götürdüğünde lokmasının et parçası olduğunu zannetti. Yoğurtlu ıspanakta etin olmasına şaşırırken lokmasını çiğneyen işçi, çiğnedikçe ağzında büyüyen eti tükürünce kuyruğu gördü ve fare olduğunu anladı.

İşçi ve yanındaki arkadaşlarının tepkisiyle yemekhane bir anda hareketlendi.

Yüzlerce işçi tabakta bulunan ve bir kısmı parçalanmış haldeki farenin fotoğraflarını çekerken tepkilerini gösterdi.

İŞÇİLERE SERT "UYARI"

İddiaya göre fabrika yöneticileri olayla ilgili dışarıya herhangi bir bilgi, fotoğraf ya da görüntü çıkmaması için sert uyarılarda bulunurken; işçilerin yaklaşık 4 yıldır hizmet veren yemek şirketiyle ilgili daha önce de bazı şikâyetlerinin olduğu ancak fabrikanın bunu dikkate almadığı öne sürüldü.