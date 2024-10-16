Sakarya’da otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Yayınlanma: 16.10.2024 - 06:52

Güncelleme: 16.10.2024 - 06:53

Yeni Mahalle Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde, Adapazarı yönünde seyir halinde olan 34 GSA 266 plakalı otomobil, sürücüsü Adem Ö.’nün (46) kontrolünden çıkarak, yol kenarında park halinde duran hafif ticari araca çarptı.

Kazada sürücü Adem Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan Sultan Geçtim (48) isimli kadın ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sultan Geçtim, hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü ise Sadıka Sabancı Hastanesi’ne sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.