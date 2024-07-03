Sakarya'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yolun karşına geçmeye çalışan genç kız, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Gündoğan Mahallesi'ndeki 3. Organize Sanayi Bölgesi ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan Rabia Yanık'a (20), sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Yanık, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenazenin defnedilmek üzere Edirne'ye gönderildiği öğrenildi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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