Sakarya'da peş peşe 'uyuşturucu' baskını: 7 zanlı tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Sakarya'da peş peşe 'uyuşturucu' baskını: 7 zanlı tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 11:03

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine bir aracı takibe aldı. Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki zanlılar H.T.K. (23) ve H.C.K. (24), işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, Kaynarca ve Karasu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda H.A, A.M.Ş, Y.H, M.Ö, S.İ, G.D. ve D.Ç. gözaltına alındı.

7 TUTUKLAMA

Zanlıların ikamet ve üst aramalarında, 6 kilo 236 gram sentetik uyuşturucu, 25 kök kenevir, hassas terazi, kurusıkı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin 320 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları hakimlikce tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #sakarya

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