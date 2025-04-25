Yer: Sakarya... İş yerinde 'kraliyet pitonu' bulundu!

Sakarya'da bir iş yerinde yasa dışı bulundurulan "kraliyet pitonu" ele geçirildi.

Yer: Sakarya... İş yerinde 'kraliyet pitonu' bulundu!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 11:36

İl Jandarma Komutanlığı ile Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

İŞ YERİNDE BULUNDU

Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi'nde Y.Y.K'nin (21) iş yerinde arama yapan ekipler, kraliyet pitonu buldu.

Olayla ilgili Y.Y.K'ye idari para cezası uygulanırken, yılan Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince teslim alındı.


Etiketler: #sakarya

İlgili Haberler

Sakarya'daki kanlı geceye ilişkin yeni gelişme: 3 kişi daha gözaltında

Sakarya'daki kanlı geceye ilişkin yeni gelişme: 3 kişi daha gözaltında
Sakaryaspor İrfan Buz'a emanet!

Sakaryaspor İrfan Buz'a emanet!
24 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

24 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler