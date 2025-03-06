Sakarya'da şüpheli ölüm! 3. kattan düşen hamile kadın can verdi: 3 gözaltı

Yayınlanma: 06.03.2025 - 14:54

Güncelleme: 06.03.2025 - 14:58

Olay gece saatlerinde Adapazarı ilçesinde meydana geldi.

Irak uyruklu Aedah Habeeb Abed Abed, 3’üncü kattaki dairede, çıktığı balkondan düştü. Ağır yaralanan Abed, kendisinin fark edilmesi için sürünerek binaya girdi.

Yaralı kadını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım talep etti. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Aedah Habeeb Abed Abed, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

BİRİ EŞİ, 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kadının Irak uyruklu eşi A.K.A.K. (30) ile bu sırada evde bulunan S.N.H. (23) isimli kadın ve A.H.A.’yı gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.