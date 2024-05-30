Sakarya'da tüpten sızan gaz alev aldı: 3 kişi yaralandı!
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evde tüpten sızan gazın parlamasıyla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mithatpaşa Mahallesi Güngör Sokak'ta tek katlı müstakil evde tüpten sızan gaz parladı.
Parlama sonucu evdeki 3 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı olay nedeniyle bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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