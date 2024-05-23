Electronic Arts kütüphanesinde yaşanan sorun çözüldü

Yayınlanma: 23.05.2024 - 17:19

Güncelleme: 23.05.2024 - 17:19

EA hesabı olanlar kütüphanelerine girdiklerinde bazı oyunların ve DLC'lerin olmadığını fark etti. Durumu platforma bildiren kullanıcılar, daha sonra sosyal medya hesapları üzerinden yaşadıkları sorunu aktardılar.

Şirket sorunu kabul edip, çözdüğünü bildirse de bazı kullanıcılar oyunların hala geri gelmediğni söylüyor.

EA SORUNU ÇÖZDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Kullanıcılar paylaştıkları ekran görüntülerinde "Bu içerik, listelenmemiş bir nedenden dolayı kaldırıldı" ifadesinin yer aldığını gösterdiler. Sorunu yaşayan pek çok kullanıcı da sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptılar.

EA, sorunu çözdüklerine dair X hesaplarından bir açıklama yaptı. Oyunlara erişmek isteyen kullanıcılar oturuplarını kapatıp, tekrar giriş yapmalılar.