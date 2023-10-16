Sakarya’da uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 411 kişi yakalandı

Yayınlanma: 16.10.2023 - 17:31

Güncelleme: 16.10.2023 - 17:31

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, 9-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarının detaylarını açıkladı.

Kamu düzeni ve genel güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde gerçekleşen operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 62 şüpheli ve ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 77 kaçak göçmenle birlikte toplam 411 kişi yakalandı.

Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 193 gram esrar, 152 gram metamfetamin, 1 kilo 272 gram sentetik cannabinoid, 57 adet uyuşturucu hap, 3 kilo 410 gram skunk, 3 adet Hint keneviri bitkisi, 83 gram eroin, 146 bin adet makaron, 59 kilogram açık tütün, 605 adet bandrol, 166 adet sikke, 40 elektronik sigara, 37 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız tüfek, 365 fişek, çalıntı olduğu tespit edilen 5 motosiklet, bisiklet ve otomobil ele geçirildi.

IŞİD, FETÖ ve PKK terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda da 9 kişi yakalandı.