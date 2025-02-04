Sakarya'da vahşet: Tartıştığı annesini av tüfeğiyle öldürdü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Kadir Taşkın (30), tartıştığı annesi Behiye Taşkın'ı (62) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Sakarya'da vahşet: Tartıştığı annesini av tüfeğiyle öldürdü
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DHA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 12:19

Kaynarca ilçesine bağlı Sarıbeyli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Kadir Taşkın, annesi Behiye Taşkın'ı av tüfeğiyle vurduktan sonra evden çıktı.

Saat 19.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Kadir Taşkın kaybolduğunu söyledi. Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadir Taşkın'a Taşoluk Mahallesi'nde ulaştı.

Taşkın, jandarma ile yaptığı görüşmede annesini öldürdüğünü söyledi. Bu sırada eve gelen babası da eşini kanlar içerisinde görünce jandarmayı aradı.

TARTIŞMA ÇIKINCA BABASI EVDEN AYRILMIŞ

Kadir Taşkın'ın dün öğleden sonra annesi ile işsiz olması ve evlilik konusunda tartıştığı, bu sırada babasının evden çıkıp gittiği öğrenildi. Devam eden tartışmada Kadir Taşkın'ın annesini av tüfeğiyle vurduğu belirtildi.

Gözaltına alınan Kadir Taşkın'ın jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Etiketler: #sakarya #Cinayet #Cinayet Dosyası

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