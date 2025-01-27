Manisa FK, Sakaryaspor deplasmanında 3 puanı 2 golle aldı!
Manisa FK, TFF 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 21. hafta maçında Manisa FK, Sakaryaspor'a konuk oldu.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.
Manisa FK'ye galibiyeti getiren golleri dakika 29'dan Muhammed Kiprit ile dakika 65'te Demba Diallo kaydetti. Sakaryaspor'un tek golünü ise 90+2'de Ognjen Ozegovic attı.
Manisa FK, bu galibiyetin ardından puanını 29 yaptı. Sakaryaspor, 26 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sakaryaspor, Amed SK deplasmanına gidecek.
Etiketler: #Manisa FK #sakaryaspor #TFF 1. Lig
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