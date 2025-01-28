Sakarya'da acı olay: Evdeki çıkan yangında yaşlı kadın kurtarılamadı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde soba bacasından kaynaklı bir evde çıkan yangında 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Sakarya'da acı olay: Evdeki çıkan yangında yaşlı kadın kurtarılamadı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 12:07

Sukenarı Mahallesi’nde sabah saat 05.40 sıralarında Emine Cebeci (90) isimli kadın, evinde uyuduğu esnada soba bacasından kaynaklı yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

KADIN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlenirken dumandan etkilenen Ahmet C.’ye isimli bir şahsa da müdahale edildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Emine Cebeci’nin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.


Etiketler: #sakarya

İlgili Haberler

Sosyal medyada paylaşmışlardı: Sakarya'da domuza eziyet eden 3 kişi yakalandı

Sosyal medyada paylaşmışlardı: Sakarya'da domuza eziyet eden 3 kişi yakalandı
Sakaryaspor'dan kadroya takviye!

Sakaryaspor'dan kadroya takviye!
Manisa FK, Sakaryaspor deplasmanında 3 puanı 2 golle aldı!

Manisa FK, Sakaryaspor deplasmanında 3 puanı 2 golle aldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler