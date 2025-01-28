Sakarya'da acı olay: Evdeki çıkan yangında yaşlı kadın kurtarılamadı

Yayınlanma: 28.01.2025 - 12:07

Güncelleme: 28.01.2025 - 12:08

Sukenarı Mahallesi’nde sabah saat 05.40 sıralarında Emine Cebeci (90) isimli kadın, evinde uyuduğu esnada soba bacasından kaynaklı yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

KADIN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlenirken dumandan etkilenen Ahmet C.’ye isimli bir şahsa da müdahale edildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Emine Cebeci’nin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.