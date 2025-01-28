Sakarya'da acı olay: Evdeki çıkan yangında yaşlı kadın kurtarılamadı
Sakarya’nın Hendek ilçesinde soba bacasından kaynaklı bir evde çıkan yangında 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Sukenarı Mahallesi’nde sabah saat 05.40 sıralarında Emine Cebeci (90) isimli kadın, evinde uyuduğu esnada soba bacasından kaynaklı yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
KADIN KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlenirken dumandan etkilenen Ahmet C.’ye isimli bir şahsa da müdahale edildi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Emine Cebeci’nin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.
Etiketler: #sakarya
En Çok Okunan Haberler
-
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı!
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
- ABD ve İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki rolünü onayladı
- Valilikten ‘cuma namazı’ yazısı
- AFAD duyurdu: Bursa'da deprem!
- İstifaya çağırdı, 'adaylık' daveti yaptı!
- Kalın'ın önünde poz verdiği bayrak tartışma yarattı
- Süper Lig'de bir ayrılık daha!
- Bahçeli'den kürsüde 'Gezi' ve 'İmralı' çıkışı
- Anne ve iki kızı ölü bulundu!