Sakarya'da '3 gün boyunca dalgalı denize girmeyin' uyarısı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da 17-19 Ağustos'ta beklenen yoğun dalga nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulunuldu.

AA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 16:44
Sakarya'da '3 gün boyunca dalgalı denize girmeyin' uyarısı
Abone Ol google-news

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 8 gündür bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle mülki idare tarafından alınan kararla denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, meteoroloji tahminlerine göre olumsuz hava ve deniz koşullarının gelecek günlerde de süreceği kaydedildi.

"DENİZE GİRMEK TEHLİKELİDİR"

Elverişsiz şartların denizde riskli ortam oluşturabileceği vurgulanan açıklamada, "Dalga boyunun 2 metrenin üzerinde olacağı ve rip akıntısının yoğun olarak görüleceği 19 Ağustos'a kadar (perşembe, cuma, cumartesi) denize girmek tehlikelidir. Pazar günü için ise olumsuz bir tahmin henüz bulunmuyor. Yasak kararları günlük olarak kaymakamlıklar tarafından ilan edilmektedir. Lütfen uyarıları dikkate alalım" denildi.

 


sakarya SAKARYA büyükşehir belediyesi Karasu Kaynarca deniz Yasak

İlgili Haberler

3 ilde denize girmek yasaklandı!

3 ilde denize girmek yasaklandı!
Denizli'de orman yangını!

Denizli'de orman yangını!
İYİ Parti Denizli İl Başkanı belli oldu

İYİ Parti Denizli İl Başkanı belli oldu

En Çok Okunan Haberler