Sakarya'da yalıtım fabrikasında korkutan yangın: 2 işçi ağır yaralı
Sakarya'da bir yalıtım fabrikasında çıkan yangında 2 işçi ağır yaralandı, 2 işçi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Söğütlü ilçesi Soğucak 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir yalıtım fabrikasının asfalt bölümünde, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
Bir makinenin bilinmeyen bir nedenle alev alıp, asfalt yağını tutuşturması ile çıkan yangına, müdahale için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İşçiler M.B. ile İ.H. ağır yaralanırken, E.Ç. ve C.U. dumandan etkilendi.
Yaralı işçiler Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, diğerlerine ise ayakta müdahale edildi. M.B. ile İ.H.'nin hayati tehlikesi sürerken, alevler yaklaşık 1 saat süren müdahale ile söndürüldü.
VALİ İNCELEME YAPTI
Sakarya Valisi Rahmi Doğan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Doğan, yaralı işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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