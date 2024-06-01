Sakarya'da yayılan gizemli koku yurttaşları sokağa döktü
Sakarya'nın Erenler ilçesinde çevreye yayılan keskin koku, tedirginliğe yol açtı. Ekiplerin gece bölgede yaptığı incelemede kokunun nedeni belirlenemedi.
Erenler ilçesinde çevreye yayılan keskin koku nedeniyle vatandaşlar ilgili birimlere ihbarda bulundu. Koku nedeniyle bölgede yaşayanlar gece saatlerinde sokaklara döküldü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kokunun kaynağını tespit etmek için çalışma başlatan ekipler, kokunun Sakarya Nehri’nden gelme ihtimaline karşı sudan numune aldı. Yapılan çalışmada kokunun nedeni tespit edilemedi.
VALİLİK: HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE DÜŞÜRMEYECEK BİR KOKU
Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, olayla ilgili 25 kişilik bir ekibin oluşturulduğu ifade edilerek, “Erenler bölgesinde oluşan bir koku neticesinde vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı birimine yaptığı şikayetler neticesinde, AFAD ekiplerimizce yapılan ilk belirlemelere göre halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek bir koku tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinesinde oluşturulan GAMER, Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Erenler Belediyesi İtfaiyeleri, AFAD ekiplerinden oluşan 25 kişilik ekip oluşturulmuş ve kokunun kaynağı ivedilikle araştırılmaya başlanmıştır. Gerekli detaylı bilgi koku kaynağı tespit edildiğinde kamuoyuyla tekrardan paylaşılacaktır” denildi.
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