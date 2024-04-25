Diş beyazlatma ve protez jel tırnak kitlerinde tehlike: 'Zararlı kimyasallar tespit edildi...'

Yayınlanma: 25.04.2024 - 10:37

Güncelleme: 25.04.2024 - 10:37

İngiliz uzmanlar, internetten satılan diş beyazlatma kiti ve protez jel tırnak kitlerinin sıklıkla yasadışı veya potansiyel olarak zararlı miktarlarda veya karışımlarda kimyasallar içerdiğini söyledi.

İngiltere'de bulunan Chartered Trading Standards Institute (Yeminli Ticaret Standartları Enstitüsü), diş beyazlatma kitlerinin izin verilen miktarın 300 katı hidrojen peroksit ağartıcı içerdiğini tespit etti.

İnsanların, bilinçsizce uygulandığında cilde temas etmesi halinde ciddi reaksiyonlara neden olabilen profesyonel sınıf UV jel tırnak kitleri satın aldığı kaydedildi. Cilt aydınlatıcı kremlerde ise hidrokinon ve cıva gibi yasaklı kimyasalların bulunduğu belirtildi.

İngiltere'de Suffolk'taki limanlarda güvenlik güçleri, geçtiğimiz yıl test edilen ithal ürünlerin yüzde 88'inin güvensiz olduğunu ya da Birleşik Krallık yasalarına uygun olmadığını tespit etmişti.

İngiliz gümrük memuru Christine Heemskerk, "Kozmetik ürünler komplikasyonları değil, övgüleri çekmelidir. Bu tehlikeli ürünler halkta hayat boyu sürecek ciddi yan etkiler bırakabilir. Ticaret Standartları bu ürünleri satıştan kaldıracak ve gerektiğinde harekete geçecektir, ancak çevrimiçi satıcıların da sorumluluk alması gerekmektedir. Online pazar yerleri daha iyisini yapabilir ve yapmalıdır" dedi.

Heemskerk, Dolgu ve Botox gibi kozmetik ürünler için yeni kurallar getirileceğini, dolandırıcılara yönelik tedbirlerin artırılacağını kaydetti.

İngiliz uzman Dr. Emma Meredith, "Kozmetik ürünlerinizi saygın bir perakende kaynağından satın almanızı ve tam bir içerik listesiyle doğru şekilde etiketlendiğinden emin olmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer bir ürün üzerinde 'sadece profesyonel kullanım içindir' ibaresi varsa, lütfen sadece bir profesyonelin uygulamasına güvenin" dedi.