Sakarya'daki kaçak tatil köyü için mahkemeden yıkım kararı!

Karasu ilçesinde, sahilde inşa edilen 34 ev ve sosyal tesisin bulunduğu kaçak tatil köyü, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Sakarya'daki kaçak tatil köyü için mahkemeden yıkım kararı!
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DHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 12:08

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Denizköy sahil kesiminde kaçak olarak inşa edilen tek katlı 34 ev, 1 sosyal tesis ve avluların bulunduğu tatil köyü için mahkemeden yıkım kararı çıktı.

Kararın ardından Karasu Belediyesi ekipleri, jandarma eşliğinde sabaha karşı 04.00’te bölgeye gitti. Zabıta ekipleri, kaçak tatil köyünün duvarlarına tırmanarak içeriye girdi.

İş makineleri, tatil köyünün dış duvarlarını yıkarak yıkıma başladı. Tek katlı yapılar, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla yıkıldı. 


Etiketler: #kaçak #sakarya #tatil #yıkım kararı

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