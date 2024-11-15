Yer Malatya... Ağır hasarlı bina tazyikli su sıkılırken yıkıldı

Malatya'da ağır hasarlı olan bina, iş makineleri ile kolonları zayıflatılırken, toz olmaması için tazyikli su sıkıldığı sırada yıkıldı.

Yer Malatya... Ağır hasarlı bina tazyikli su sıkılırken yıkıldı
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DHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 14:50

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıkıma yol açtığı Malatya'da, Niyazi Mısri Mahallesi'nde ağır hasarlı 3 katlı binanın yıkılması kararlaştırıldı.

Ekiplerin iş makineleri ile kolonlarını zayıflattığı bina, daha sonra görevlilerin toz olmaması için tazyikli su sıktığı sırada aniden yıkıldı.

Yıkım anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kentte ağır hasarlı binaların yüzde 95'inin yıkımının tamamlandığı belirtildi.


Etiketler: #Malatya #ağır hasar

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