Sakarya'daki okulda Türk bayrakları indirildi! Sendika başkanı içeri alınmadı...

Yayınlanma: 16.04.2025 - 14:53

Güncelleme: 16.04.2025 - 14:57

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan eylemler 'Proje Okulları'na da sıçradı.

8 Nisan’da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), proje okullarındaki öğretmen atama sonuçlarını duyurmasının ardından binlerce öğretmenin yeni listelerde yer almaması protestolara neden oldu. “Öğretmenime dokunma”, “Lise öğrencileri yalnız değildir” sloganlarıyla sosyal medyada kampanyalar başlatıldı.

Ülkenin birçok noktasında öğretmenlerine sahip çıkan öğrenciler oturma eylemleri de yaparken benzer bir gelişme Sakarya'da bulunan Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde yaşandı. Proje okul uygulaması kapsamında birçok öğretmeni norm fazlası ilan edilen okulda öğrencilerin camlarına astığı Türk bayraklarının indirildiği, devamsızlıkların silinmesi için öğrencilerden yüklü miktarda para istendiği ve yandaş sendikadan olmayan öğretmenlere de baskı uygulandığı iddia edildi.

'YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ'

Öğrenciler okullarında eyleme devam ederken iddialar ve atamalar sonrası okula giden Eğitim-İş Sakarya Şube Başkanı Özgür Demirdaş'ın okula girmesine izin verilmedi. Cumhuriyet'e konuşan ve sendika olarak okula girme hakkının yasal güvence altında olduğunu belirten Demirdaş, "Okula girmemizi engelleyen polisler, bu kararı okul idaresinin verdiğini söylüyor ancak okul idaresine ulaşamıyoruz" dedi.

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent'in Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sorduğu iddiaları takip etmek için okula geldiklerini belirten Demirdaş, "Öğrenciler hukuksuz ve gerekçesiz biçimde yapılan atamaları protesto ediyorlar. Bunu barışçıl biçimde kimseyi rahatsız etmeden yapıyorlar. Eğitim İş olarak biz buradayız ve yasal tüm haklarımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı.