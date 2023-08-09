Sakarya’nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı!

Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde yüksek dalga boyları ve boğulmalara neden olan dip akıntısı nedeniyle denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

DHA
Yayınlanma: 09.08.2023 - 11:37
Sakarya’nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı!
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Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı olan ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde etkili olan rüzgârla birlikte dalgaların yükselmesi ve dip akıntısı sebebiyle ilçe kaymakamlıkları tarafından denize girmek yasaklandı.

Sahillere, denize girmenin yasak olduğunu gösteren kırmızı bayrak çekildi. Plajlarda görevli cankurtaranlar ise, sahile gelen tatilcileri denize girmemeleri konusunda uyardı. 


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