Olumsuz hava şartları nedeniyle Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı

Şarköy Kaymakamlığı, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girişlerin yasaklandığını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 16:50
Olumsuz hava şartları nedeniyle Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Şarköy Kaymakamlığı tarafından denize girmek yasaklandı.

Bugün ve Çarşamba günü denize girmenin yasaklandığı Şarköy'de, tüm plajlarda görev yapan cankurtaranlar tarafından yurttaşların denize girmelerine izin verilmeyecek ve kırmızı bayraklar ile denize girmenin yasak olduğu belirtilecek.

Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de belirli aralıklarla yaptıkları anonslar ile yurttaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.


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