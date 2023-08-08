Olumsuz hava şartları nedeniyle Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı
Şarköy Kaymakamlığı, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girişlerin yasaklandığını duyurdu.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Şarköy Kaymakamlığı tarafından denize girmek yasaklandı.
Bugün ve Çarşamba günü denize girmenin yasaklandığı Şarköy'de, tüm plajlarda görev yapan cankurtaranlar tarafından yurttaşların denize girmelerine izin verilmeyecek ve kırmızı bayraklar ile denize girmenin yasak olduğu belirtilecek.
Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de belirli aralıklarla yaptıkları anonslar ile yurttaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
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