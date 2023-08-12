Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı!

Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

AA
Yayınlanma: 12.08.2023 - 10:44
Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı!
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Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca'nın sahil kesimlerinde dün başlayan yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini sürdürüyor. 

Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı. 

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, yurttaşları uyarıyor.


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