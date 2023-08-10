Kocaeli ve Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bazı plajlarda bugün ve yarın, Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde ise bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu ve Kumcağız dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı.
Sakarya'da ise Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde bugün denize girilmesine müsaade edilmeyecek.
Yurttaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Havalimanı servisi köprüden uçtu
- Hutbeye Ali Erbaş ayarı
- Akbelen görüşmesine 37 muhalefet vekili katılmamış!
- Hayvancılık şirketi nasıl çelik yelek tedarikçisi oldu?
- Valiler kararnamesi yayımlandı
- 'Yarım saat kala...'
- Milyoner'e damga vuran soru: Seyirciler bilemedi
- Belediye Başkanı o sözlerini böyle savundu
- Muhalif kanallara ceza yağdı!
- Kaya'dan yeni açıklama: Anlaşıldığımı düşünmüştüm ama...