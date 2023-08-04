Sakine Garipoğlu kim, Cem Garipoğlu'nun neyi oluyor? Sakine Garipoğlu ve Nilperi Şahinkaya ilişkisi...

Yayınlanma: 04.08.2023 - 13:45

Güncelleme: 04.08.2023 - 13:45

13 yıl önce canice katledilen Münevver Karabulut'un ölümünün ardından 24 yıl hapis cezası alan Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun, cezaevinde intihar ettiği açıklanmıştı. Cinayetten 197 gün sonra teslim olan katil zanlısı Cem Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu. Katil zanlısı ile aynı soyadı taşıyan Sakine Garipoğlu'nun kim olduğu yurttaşlar tarfından merak ediliyor. Peki, Sakine Garipoğlu kim? Sakine Garipoğlu, Cem Garipoğlu'nun neyi oluyor? İşte ayrıntılar...

SAKİNE GARİPOĞLU KİMDİR?

Oyuncu Nilperi Şahinkaya ile çektirdiği fotoğrafla gündeme gelen Sakine Garipoğlu; 13 yıl önce canice katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi.

Nilperi Şahinkaya, fotoğrafla ilgili tepkilerin ardından Sakine Garipoğlu ile bir ilişkilerinin olmadığını, arkadaş ortamında bulunduğunu söyledi. Nilperi Şahinkaya'nın olaya dair yaptığı açıklama sosyal medya üzerinden tepki çekti. "Hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı." diyen Şahinkaya, konu ile ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.