Salça makinesine elini kaptıran çocuk yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesine yardım etmeye çalışırken elini salça makinesine kaptıran Umut Y. (13), yaralandı.
Yeni Mahalle Fidan Sokak’ta, saat 12.30 sıralarında salça yapan ailesine yardım etmek isteyen Umut Y., sağ elini makineye kaptırdı. Aile, çığlık atan oğullarının yardımına koştu.
Eli makineden çıkarılan Umut Y., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 parmağı parçalanan Umut Y., buradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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