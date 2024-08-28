Salça makinesine elini kaptıran çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesine yardım etmeye çalışırken elini salça makinesine kaptıran Umut Y. (13), yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 15:22
Salça makinesine elini kaptıran çocuk yaralandı
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Yeni Mahalle Fidan Sokak’ta, saat 12.30 sıralarında salça yapan ailesine yardım etmek isteyen Umut Y., sağ elini makineye kaptırdı. Aile, çığlık atan oğullarının yardımına koştu.

Eli makineden çıkarılan Umut Y., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 parmağı parçalanan Umut Y., buradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


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