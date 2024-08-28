Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2’si çocuk 5 yaralı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.
Kastamonu -Karabük kara yolu Çevlikköprü mevkiinde İ.M. idaresindeki 55 TA 216 plakalı otomobil Karabük istikametini seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
Kazada B.M., M.M.(6), S.Y.M.(5), M.E. ve İ.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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