Şanlıurfa Siverek’te suya giren 2 kardeş boğuldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde suya giren 5 ve 8 yaşındaki 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 13:11
Şanlıurfa Siverek’te suya giren 2 kardeş boğuldu
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Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Altınahır Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki Zilan ve 5 yaşındaki Mustafa Kurumlu’nun ortalıkta olmadığını fark eden aileleri, kendi imkanlarıyla aramaya başladı.

Çocukları bulamayan aileleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri ve vatandaşlar iki kardeşin mahalle yakınlarında bulunan Karahisar Çayı’na girdiklerini tespit etti. Suda yapılan aramada her iki kardeşe ulaşıldı.

Ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kardeşler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çocukların suya nasıl girdikleriyle ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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